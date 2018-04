VIDEO - En Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II fête ses 92 ans

Depuis son couronnement en 1953, elle a traversé toutes les tempêtes politiques du XXème siècle, de l'âge d'or de la radio à l'essor des réseaux sociaux. Elle a été tour à tour adorée et détestée. Lundi 23 avril, elle a accueilli dans sa famille un nouveau petit-fils. La reine Elizabeth II fêtait ses 92 ans ce week-end.

Un trône promis très tôt

Elizabeth Windsor voit le jour le 21 avril 1926 à Londres. Dès l’âge de 10 ans, elle devient héritière présomptueuse suite à l’abdication de son oncle Edouard VIII. Trois ans plus tard, elle rencontre le prince héritier du Danemark et de la Grèce, Philip. Ils se marieront huit ans plus tard

En 1945, elle participe à l’effort de guerre et s’engage en tant que mécanicienne dans l’armée britannique. Et c’est à 25 ans qu’elle accède au trône, après la mort de son père, le roi Georges VI. Quelques mois plus tard, son couronnement est retransmis en direct à la télévision. Au cours de 5 décennies qui suivront, elle sera victime de plusieurs tentatives d'assassinat, dont l'une en 1981 en Nouvelle-Zélande, perpétrée par un adolescent de 17 ans.

La reine des premières fois

Le règne d’Elizabeth a été jalonné de premières fois. Par exemple, en 1991, elle a été la première cheffe d’Etat britannique à s’exprimer devant le Congrès américain. « Le concept, si simplement décrit par Abraham Lincoln, de" gouvernement par le peuple, du peuple et pour le peuple", est fondamental pour nos deux nations. ».

C’est à 67 ans qu’Elizabeth paiera ses impôts pour la première fois. Une initiative chargée de lui faire regagner en popularité auprès des Britanniques, après la fameuse "annus horribilis" de 1992. La fin des années 1990 est compliquée pour la reine qui connaît une importante baisse de popularité, notamment suite à ses cinq jours de silence qui ont suivi la mort de Lady Diana le 31 août 1997.

Avec 66 ans passés à la tête du Royaume-Uni et du Commonwealth, Elizabeth a battu le record détenu par la reine Victoria et est devenu la souveraine britannique au plus long règne jamais exercé.