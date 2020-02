VIDEO. Des avions en grande difficulté face à la tempête Ciara au Royaume-Uni

Pas facile de poser un avion en pleine tempête. En témoignent plusieurs vidéos très partagées sur les réseaux sociaux, montrant les atterrissages pour le moins compliqués de deux avions à Birmingham et Londres (Royaume-Uni), dimanche 9 février, en pleine tempête Ciara. Le second a même dû rédécoller immédiatement, pour se poser de façon plus sûre au deuxième essai.

Ces manœuvres périlleuses n'ont pas fait de blessés. Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés par les vents violents de Ciara, que la presse britannique appelle la "tempête du siècle". Quelque 180 alertes inondations restent en place dans le pays lundi, même si le gros de la tempête est passé.

Perturbations et retards

En France aussi, des avions ont connu des atterrissages difficiles. Le site Flightradar montre ainsi des pilotes en train de s'y reprendre plusieurs fois. Le trafic a repris normalement lundi matin, après une cinquantaine d'annulations ou de retards à Roissy et Orly, et d'autres à Caen, Lille et Brest. De nombreux pays européens sont également touchés. Ainsi, environ 220 vols ont été annulés lundi à Amsterdam-Schiphol, troisième aéroport le plus fréquenté d'Europe.

Autre conséquence plus étonnante de la tempête : portés par les vents, des vols New York-Londres ont battu le record de vitesse pour une traversée de l'Atlantique, avec 1h20 d'avance par rapport aux conditions habituelles.