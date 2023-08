Royaume-Uni : une infirmière condamnée à la prison à perpétuité pour le meurtre de sept nouveau-nés

Lucy Letby a également été reconnue coupable de six tentatives de meurtres. La police continue d'étudier des milliers de dossiers à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires

"Vous allez passer le reste de votre vie en prison", a déclaré le juge James Goss, lundi 21 août, lors du rendu du verdict du procès de l'infirmière anglaise Lucy Letby, reconnu coupable des meurtres de sept nouveau-nés prématurés. La femme, âgée de 33 ans, a été condamnée à la prison à vie sans libération possible. Il s'agit d'une peine d'une sévérité exceptionnelle, à la hauteur de l'effroi provoqué par les crimes de la pire tueuse d'enfants de l'histoire moderne du Royaume-Uni.

Ces meurtres ont eu lieu entre juin 2015 et juin 2016, dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où elle travaillait. L'infirmière a notamment injecté de l'air par intraveineuse aux nouveau-nés prématurés, utilisé leurs sondes naso-gastriques pour envoyer de l'air ou une surdose de lait dans leur estomac. L'infirmière se joignait ensuite parfois aux efforts collectifs pour sauver les nouveau-nés, assistait même les parents désespérés, et a même écrit des cartes à des parents en deuil.

"Froide, calculatrice, cruelle et tenace"

"Vous avez agi d'une manière totalement contraire aux instincts humains normaux", a ajouté le juge du tribunal de Manchester. Arrêtée une première fois en 2018, puis en 2019, Lucy Letby avait été incarcérée en novembre 2020. Ses motivations restent peu claires malgré les dix mois de procès.

Lucy Letby, "froide, calculatrice, cruelle et tenace" selon l'accusation, avait clamé son innocence durant tout son procès, long et éprouvant, qui a débuté en octobre 2022. Déjà absente du tribunal vendredi quand elle a été déclarée coupable, Lucy Letby a refusé d'assister au prononcé de sa peine, lundi, diffusé en direct à la télévision britannique. Ce refus a suscité frustration et colère des familles de victimes, qui voulaient que Lucy Letby écoute leurs derniers témoignages. "Quand on a commis des crimes aussi horribles, c'est lâche de ne pas se confronter aux victimes", a déclaré lundi le Premier ministre Rishi Sunak, ajoutant envisager de légiférer pour que cela ne produise plus.

La police continue d'étudier des milliers de dossiers à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires de Lucy Letby. Le journal The Guardian a rapporté dimanche que la police enquêtait sur des dizaines d'incidents "suspects", impliquant 30 bébés, à l'hôpital où elle travaillait.