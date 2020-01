"Une grande tristesse": le prince Harry s'exprime pour la première fois sur sa décision de se mettre en retrait de la monarchie britannique

C'est avec "une grande tristesse" mais sans avoir "d'autre choix" qu'il a pris la décision de se mettre en retrait de la monarchie britannique, a confié dimanche 19 janvier le prince Harry dans un discours. "La décision que j'ai prise pour ma femme et moi n'a pas été prise à la légère" mais après "des mois de pourparlers, suivant des années de défis", a expliqué le duc de Sussex auprès des invités d'un dîner de charité à Londres.



Dans cette première prise de parole publique sur le sujet depuis l'annonce de sa mise en retrait, il s'est excusé de ne "pas avoir toujours bien fait les choses", sans préciser lesquelles. "Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible", a-t-il expliqué.

Harry, 35 ans, et son épouse Meghan, 38 ans, avaient annoncé le 8 janvier qu'ils souhaitaient prendre leur indépendance financière et s'installer en Amérique du Nord avec leur fils Archie. Cette décision a été prise sans avoir prévenu Elizabeth II et le prince Charles.

