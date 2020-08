Un train de passagers déraille en Ecosse, un lourd bilan redouté

Un train a déraillé, mercredi 12 août, dans une zone touchée par des inondations dans le nord-est de l'Ecosse (Royaume-Uni). "C'est un incident extrêmement grave", a déclaré la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, précisant que des "informations préliminaires" faisaient état de "blessés graves".

Des volutes de fumées se dégageaient des lieux de l'accident, survenu dans la matinée dans un secteur vallonné de Stonehaven, à une trentaine de kilomètres au sud d'Aberdeen. Plusieurs véhicules de secours et un hélicoptère, selon des images diffusées par la BBC, sont sur place. Le train lui-même n'était pas visible.

The latest pictures from the scene of the train derailment near Stonehaven in Aberdeenshire.



Read more ➡️ https://t.co/FmX9p458Vf

Live updates ➡️ https://t.co/csywmHkjcR pic.twitter.com/akAt9hTYJw