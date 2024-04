Un Foreign Office "anachronique" et "élitiste" : le ministère des Affaires étrangères britannique vivement critiqué au Royaume-Uni

La diplomatie britannique est-elle complètement 'has been' ? Un rapport rédigé par plusieurs hauts diplomates du Royaume-Uni l'affirme. Selon les auteurs de ce texte, le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères, garde de vieilles habitudes désormais obsolètes et ne comprend pas l'époque actuelle. Ce rapport d'une dizaine de pages a été publié dimanche 7 avril sur le site de l'université UCL (University college of London).

Selon des experts des affaires internationales, d'anciens conseillers ministériels, directeurs de cabinets ou ambassadeurs, le Royaume-Uni devrait "avoir davantage l'esprit d'équipe, faire preuve d'humilité et de respect". La claque est violente, avec un sentiment de "grandeur" jugé "anachronique" d'une Grande-Bretagne désormais qualifiée de "puissance moyenne en dehors de l'Europe".

Des critiques sur le décor du ministère

Il y a beaucoup à apprendre, écrivent-ils encore, de la Norvège, du Canada ou du Japon, des pays selon eux comparables au Royaume-Uni actuel. C'est là que, selon les signataires de ce texte, se situent les futurs partenariats fructueux.

Le texte, qui a été repris dans de nombreux titres de la presse britannique, dont la BBC et le Guardian, critique jusqu'au décor du ministère des Affaires étrangères et propose de moderniser les locaux. Les auteurs préconisent ainsi "moins d'images de l'époque coloniale sur les murs". Ce ne serait pas uniquement un symbole, mais aussi une manière de montrer que le Foreign Office regarde devant pour ne pas être "élitiste et enraciné dans le passé".