Tourisme : le voyagiste britannique Thomas Cook fait faillite

Ils ne s'attendaient pas à poster ce genre de vidéos en arrivant en Grèce. Ces vacanciers français ont déjà réglé leur voyage, mais le directeur de l'hôtel craint de ne pas être payé par Thomas Cook. Il exige une somme de 150 € supplémentaire par jour et par personne. "On ne sait pas où est-ce qu'on sera ce soir car nous n'avons pas de chambre, on nous laisse là comme des animaux. On est vraiment exténués et très en colère", lance Cynthia Severino, cliente française de Thomas Cook.

Des touristes bloqués sur leur lieu de vacances

Même confusion devant les agences du groupe britannique en France. Un couple de retraités devait partir pour Los Angeles (États-Unis) lundi 23 septembre, mais leur vol a été annulé. Pour l'instant, les agences de Thomas Cook sont censées continuer à gérer les passagers. Mais les opérateurs qui gèrent le numéro d'urgence semblent dépassés. Si l'entreprise est placée dans les prochains jours en cessation de paiement, les clients devraient être remboursés.

