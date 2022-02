Tempête Eunice : le Royaume-Uni en alerte rouge

Face aux fortes intempéries prévues vendredi 18 février au matin, Boris Johnson a annoncé que l'armée pourrait être mobilisée. Les habitants du sud-ouest de l'Angleterre et du Pays de Galles sont invités à rester chez eux.

La tempête Eunice inquiète l’Europe. Au Royaume-Uni, les Britanniques se préparent à l’arrivée de cette tempête. "Le vent souffle déjà fort au Royaume-Uni jeudi soir, mais c’est surtout vendredi matin que la tempête Eunice devrait faire le plus de dégâts", explique Maëlys Septembre, correspondante à Londres. Une alerte rouge entre 7h et midi a été décrétée pour tout le sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galle, où sont attendus des vents jusqu’à 160 km/h.

"La pire tempête depuis trente ans"

"Alerte orange ici à Londres. Les parcs resteront fermés toute la journée. Boris Johnson a annoncé que l’armée pourrait être déployée, et le gouvernement britannique conseille aux habitants de rester chez eux", poursuit-elle. Selon les experts, il pourrait s’agir de la pire tempête depuis trente ans.