Témoignage Royaume-Uni : "Je me bats tous les mois pour arriver à m'acquitter des factures du quotidien", s'indigne une infirmière en grève

Holly n'est pas heureuse de faire grève. Son gouvernement ne lui laisse pas le choix dit-elle. Cette infirmière au service d'oncologie d'un hôpital du Nord de l'Angleterre, vit ses années les plus dures professionnellement. Les infirmiers et les infirmières ont voté mercredi 9 novembre en faveur d'une grève nationale pour réclamer des hausses de salaires. Une décision historique. Les premiers mouvements auront lieu avant la fin de l'année.



En première ligne face à la pandémie et dans un système de santé complètement débordé. Holly a elle-même contractée la maladie et a eu bien du mal à retrouver toutes ses forces. Elle a entendu les louanges adressées à sa profession par les élus de tout bord. Aujourd'hui, l'infirmière se sent abandonnée. "Je suis infirmière depuis plus de 18 ans et je gagne à peu près la même chose qu'à mes débuts, explique-t-elle. Mes compétences et mes responsabilités ont augmenté, pas mon salaire." "Je me bats tous les mois pour arriver à m'acquitter des factures du quotidien, rembourser mon crédit immobilier et payer la garde de mon enfant."

"Nous ne prenons pas cette décision de faire grève à la légère mais pour moi c'est un choix facile car je suis en colère quand je vois comment les personnels de santé ont été traités." Holly, infirmière à franceinfo

Le gouvernement propose une hausse des salaires d’environ 5% quand les syndicats réclament 17%. Ils s'appuient sur l'inflation aujourd'hui à 10,1% au Royaume-Uni pour justifier cette demande.

Demande "impossible" à satisfaire

Le salaire annuel moyen d'une infirmière dans le pays s'élève à 39 000 euros bruts. Ça ne suffit plus aujourd'hui selon Gary Smith secrétaire général du syndicat GMB. "Nous avons des milliers, avance-t-il, des centaines de milliers même, de travailleurs, mal payés, qui étaient en première ligne pendant la pandémie. Ils disent aujourd'hui 'ça suffit !' et ils se lèvent pour défendre leur niveau de vie."

Impossible de satisfaire cette demande jugée hors de portée, les ministres se succèdent pour le répéter. Le dernier en date celui des finances, qui promet de tout faire pour faire baisser l'inflation au plus vite. Le meilleur moyen selon lui pour améliorer le pouvoir d'achat des infirmières et des infirmiers.