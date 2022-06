Scandale du "Partygate" au Royaume-Uni : le Premier ministre Boris Johnson sauve son poste

Au Royaume-Uni, après des mois de scandale, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est sorti vainqueur, lundi 6 juin, d'un vote de défiance dans son propre camp. En cause ? L'affaire dite du "Partygate". Ce sont des fêtes très arrosées organisées au 10 Downing Street, soit la résidence officielle du Premier ministre en Grande-Bretagne, et ce, pendant le confinement, en pleine épidémie du Covid-19.

Désavoué par 41% des députés conservateurs

S'il est sorti vainqueur, Boris Johnson n'est pas pour autant tiré d'affaire. "211 votes en sa faveur, 148 en sa défaveur, c'est donc 41% de députés conservateurs qui le désavouent et qui lui retirent leur soutien alors même qu'ils sont dans son camp", note la journaliste de France 2 Maëlys Septembre, en direct de Londres (Royaume-Uni). Comment gouverner après cela ? "Et bien, ça risque d'être compliqué", constate la reporter, qui souligne qu'avec ce score, Boris Johnson fait même moins bien que Theresa May qui avait elle aussi survécu à une motion de défiance en 2018. Elle avait pourtant dû se résoudre à démissionner six mois plus tard.