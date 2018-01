Santé : des dépistages du cancer proposés aux clients d'un supermarché britannique

Imaginez que juste après vos courses, en sortie de caisse, on vous invite à aller détecter votre cancer éventuel. C'est ce qu'ont vécu les clients d'un supermarché de Manchester, dans une campagne test menée par le NHS, la sécurité sociale britannique. Dans ce camion garé sur le parking, les clients passent gratuitement un scanner des poumons. C'est comme cela que Michael Brady a eu une mauvaise nouvelle, mais c'était un mal pour un bien.

75 cancers détectés

Sur ce parking de supermarché, 2 500 clients ont été testés. Trois personnes sur 100, c'est-à-dire 75 clients au total, avaient un cancer et l'ignoraient. Cette opération vise aussi à combattre l'inégalité médicale. En se transportant dans des zones plus populaires, où les habitants prennent moins d'initiatives pour leur santé, l'hôpital britannique a trouvé le moyen d'aller directement chercher les malades potentiels. Détecter plus tôt les cancers, c'est aussi faire des économies pour la sécurité sociale, en s'épargnant les traitements les plus lourds. L'expérience de Manchester a été jugée si concluante que le gouvernement a annoncé qu'il allait l'étendre à l'ensemble du pays. Il songe également à installer des testeurs de pression sanguine à la sortie des caisses de supermarchés.

Le JT

Les autres sujets du JT