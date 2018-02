"Sans vous, nous serions perdus" : au Royaume-uni, un inconnu laisse des messages de remerciement sur une ambulance

"Merci, merci infiniment." Près de la baie de Morecambe, dans le nord-ouest de l'Angleterre, un "citoyen reconnaissant" a tenu à remercier à sa manière les services des ambulances au Royaume-Uni. Cet habitant, dont l'identité reste inconnue, a déposé une note sur le pare-brise d'un véhicule d'ambulanciers, afin de les remercier pour leur travail et leur "dévouement", relate le Huffington Post, mardi 27 février.

Ce "citoyen reconnaissant" a tenu à réagir au message de colère laissé par une jeune femme à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni), alors qu'une ambulance s'était garée devant sa maison par erreur. "Vous n'avez pas le droit de vous garer ici. Peu m'importe que tous les habitants de la rue s'effondrent. Maintenant, bougez votre voiture !", avait écrit cette femme en colère.

"Bloquez notre rue si besoin !", a répondu l'habitant de la baie de Morecambe, dans son mot laissé sur une ambulance. "Vous sauvez des vies avec dévouement, courage et passion, de jour comme de nuit. Sans vous, nous serions perdus", a-t-il poursuivi, qualifiant les ambulanciers de "héros méconnus". "J'espère que davantage de personnes se rendent compte à quel point les services ambulanciers sont d'une grande valeur."

Thanks to the member of the public for leaving this on one of our @NWAmbulance vehicles. I’m sure this is a more accurate representation of what the public really think. pic.twitter.com/DDvBeiQw1g