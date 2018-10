Ryanair : indignation après la vidéo d'un incident raciste

La scène se déroule vendredi 19 octobre à bord d'un avion Ryanair entre Barcelone et Londres. Peu avant le décollage, une altercation éclate. Sur ces images filmées par un passager, cet homme aux lunettes s'en prend violemment à la femme installée à côté de lui. "Je te le dis, si tu ne changes pas de place, je vais te pousser de là", lance-t-il. Des menaces qui se transforment ensuite en insultes : "Je vais continuer aussi longtemps qu'il faudra avec cette horrible vache noire !". Le personnel de l'avion décide alors de déplacer Delsie Gayle, la femme de 77 ans.

"Qu'est-ce que j'ai fait de mal, à part être noire ?"

Interviewée par la télévision britannique, celle-ci est encore sous le choc : "Il a payé sa place pour monter dans l'avion, j'ai payé la mienne. Je me sens vraiment déprimée. Quand je me couche le soir, je me dis : 'Qu'est-ce que j'ai fait de mal, à part être noire ?'". La vidéo, visionnée plus de six millions de fois, a fait le tour du monde. Face à la polémique, Ryanair a réagi en annonçant avoir confié l'affaire à la police londonienne, afin d'identifier l'individu xénophobe.

