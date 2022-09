Royaume-Uni : William et Harry réunis dans le deuil

La réunion des deux fils du roi, William et Harry, accompagnés de Kate et Meghan, a surpris tout le monde, samedi 10 septembre. Ils sont allés à la rencontre de la population, devant le château de Windsor. La journaliste Emmanuelle Lagarde était en direct pour faire le point.

Une simple image de communication ? Les deux frères et fils du roi Charles III, William et Harry, sont allés ensemble à la rencontre de la population, samedi 10 septembre, devant le château de Windsor (Royaume-Uni). "C’est un symbole très fort en ce temps de deuil puisque les deux couples n’avaient pas été vus côte à côte depuis début 2020, depuis que Harry et Meghan avait décidé de se mettre en retrait de la famille royale", explique Emmanuelle Lagarde, en direct de Windsor.

Un rapprochement à venir ?

Les nombreuses personnes venues à Windsor s’attendaient à ce que quelque chose se passe lorsqu’ils ont vu les policiers installer des barrières, mais voir arriver les deux frères et leurs épouses a été "une vraie surprise", rapporte la journaliste. "Deux frères qui ont d’abord échangés quelques mots ensemble, avant de rejoindre la foule pour la remercier", décrit Emmanuelle Lagarde. De nombreux Britanniques espèrent une réconciliation entre les deux frères, supposés en froid depuis des mois.