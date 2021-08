Royaume-Uni : une ferme futuriste tout près du centre de Londres

Dans le sud de Londres, à six kilomètres seulement de l'hypercentre, se trouve la ferme la mieux cachée du Royaume-Uni. Elle se trouve dans un abri anti-bombardements allemand de la Seconde guerre mondiale. Rendez-vous sous terre, à 33 mètres de profondeur. Un décor d'abord sombre, puis ultra moderne.

Un système respectueux de l'environnement ?

Sous un ciel de néons roses poussent des plantes comestibles, celles qui donnent du goût aux salades et plats, comme l'ail ou la coriandre. Richard Ballard, le patron de cette ferme souterraine, est plus ingénieur qu'agriculteur. "Là, on a du pois cultivé, là on a des micro-pousses de tournesol, c'est très nutritif. Et ici, du brocoli", énumère-t-il. Ces plantes ne voient jamais la lumière naturelle, mais grace à ce lieu très spécial, il obtient des rendements exceptionnels. La ferme consomme beaucoup d'électricité, mais selon les salariés, elle est plus respectueuse de l'environnement sous d'autres aspects : pas de pesticides, et recyclage sans perte d'eau d'irrigation. Toute ceci grâce à l'hydroponie, un étonnant système qui n'utilise pas de terre. Il suffit de chutes de tapis recyclés. La ferme du futur?