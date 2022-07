Royaume-Uni : un spectaculaire incendie ravage un village à l'est de Londres

Une centaine de pompiers ont été déployés, mardi 19 juillet, pour combattre un incendie qui a fait rage dans un village à l'est de Londres. Selon les images prises depuis un hélicoptère de la chaîne Sky News, l'incendie a parcouru des champs et détruit plusieurs bâtiments et maisons du village de Wennington, à une trentaine de kilomètres du centre de la capitale britannique.

Le feu s'est étendu sur une superficie de quarante hectares, comprenant habitations, bâtiments agricoles et garages, ont précisé les pompiers dans un communiqué en fin de journée. Quatorze personnes ont dû être évacuées à cause du sinistres, dont l'origine n'est pas déterminée à ce stade.

BREAKING: A large fire has broken out and has spread to a residential area in Wennington, Greater London as temperatures exceed 40C in the UK for the first time.https://t.co/tZQg6n04ME



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pdnEDru8DH