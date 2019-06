Royaume-Uni : un secrétaire d'Etat accusé d'avoir agressé une militante de Greenpeace

Le secrétaire d'Etat britannique aux Affaires étrangères chargé de l'Asie, Mark Field, est dans la tourmente. Une vidéo diffusée vendredi 21 juin le montre en train de pousser violemment une militante de Greenpeace avant de la saisir vigoureusement par la nuque, pendant une action de l'ONG écologiste.



L'incident s'est produit jeudi soir pendant un dîner de gala à Londres réunissant le gratin de la finance, auquel participait le ministre des Finances, Philip Hammond, et où des membres de Greenpeace avaient réussi à s'introduire. Les faits, en cours d'examen par la police, vont faire l'objet d'une enquête au sein du Parti conservateur, a assuré le président de cette formation, Brandon Lewis. "Il est difficile pour quiconque voyant [ces images] de ne pas être stupéfait", a-t-il estimé.

Jeudi soir, alors qu'une militante en robe de soirée, ceinturée d'une écharpe "Urgence climatique", faisait le tour des tables, Mark Field s'est levé brusquement à son passage et l'a plaquée brutalement contre une colonne de pierre, avant de la saisir par la nuque et de la forcer à quitter les lieux, selon une vidéo de l'incident.

Greenpeace has accused Foreign Office minister Mark Field MP of assault, after he pushed a female activist out of a black-tie City event

Here's what happened

Calls for him to resign. Do you agree? pic.twitter.com/B22AP7yBVM