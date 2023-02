Royaume-Uni : un grand mouvement de grève met le pays à l’arrêt

Près d’un demi-million de Britanniques ont défilé à travers le pays pour réclamer la hausse des salaires face à l’inflation, mercredi 1er février.

Cela se voulait comme la plus grosse journée de grève au Royaume-Uni depuis dix ans. Écoles fermées, trains à l’arrêt : le pays tourne au ralenti, mercredi 1er février. “C’est dur aujourd’hui de voyager, j’ai dû prendre deux bus et deux trains pour aller travailler. Avec ces grèves, c’est la galère”, explique une Anglaise. Jusqu’à un demi-million de Britanniques dans les rues, et, pour la première fois, les enseignants ont rejoint le mouvement de protestation initié il y a plusieurs mois.

La colère des enseignants

Des milliers d’entre eux ont défilé à Londres. Ils réclament une hausse des salaires face à l'inflation record qui dépasse les 10%. “Bien sûr, on doit être mieux payés, on a besoin de plus d’argent dans l'Éducation”, estime une enseignante. “C’est juste un choix politique parce que je sais qu’il y a de l’argent dans ce pays, l’un des plus riches d’Europe, c’est juste que les écoles publiques ne sont pas valorisées pour y consacrer plus d’argent”, abonde une autre.