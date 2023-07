Royaume-Uni : revers cinglant pour le gouvernement conservateur, qui perd deux sièges sur trois lors d'élections partielles

Ce scrutin à valeur de test n'est pas de bon augure pour le parti au pouvoir, en vue des élections prévues pour 2024.

Les Tories loin d'être à la fête. Le parti conservateur britannique, qui est au pouvoir, a perdu vendredi 21 juillet la majorité au profit des travaillistes, dans deux des trois élections partielles considérées comme des indicateurs en vue des élections générales prévues l'année prochaine.

Le parti de Rishi Sunak a perdu sa majorité avec 19 000 voix d'écart dans la circonscription de Somerton et Frome, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et avec 20 000 voix d'écart dans la circonscription de Selby et Ainsty, dans le nord du pays. Il a en revanche remporté une courte victoire dans la circonscription d'Uxbridge et Ruislip de l'ancien Premier ministre Boris Johnson.

Ces résultats sont loin d'être un bon signal pour les Tories, qui ont gardé de justesse l'ex-siège de l'ancien Premier ministre Boris Jonhson, qui avait démissionné avec fracas du Parlement en raison des suites du "partygate", le scandale des fêtes à Downing Street pendant la pandémie. Ces élections partielles ont donné le ton de la période électorale qui s'annonce, aussi bien pour la majorité, au plus bas dans les sondages après treize années au pouvoir, que pour les travaillistes, bien placés pour entrer à Downing Street en 2024.