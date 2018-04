Royaume-Uni : rencontre avec le héraut autoproclamé de Buckingham

Son image a été diffusée dans le monde entier. Le 23 avril dernier est né le fils du prince William et de son épouse Kate, prénommé Louis Arthur Charles. Comme le précise le journaliste Loic de la Mornais, en direct de Londres (Royaume-Uni) "un crieur royal a annoncé la bonne nouvelle. Mais il s'agit plus d'un personnage populaire que d'un personnage officiel de la monarchie britannique".

30 ans d'annonces royales

Devant les fans et les télévisions du monde entier, il est, en effet, le seul à pouvoir approcher les marches et annoncer la naissance du bébé royal. Il n'a pourtant rien d'officiel. Les autorités le laissent faire avec bienveillance. Son nom est Tony Appleton. Chez lui, cet anglais de 82 ans prend soin de sa tenue de scène, faite sur mesure par le tailleur de la reine. Tony a rencontré la reine à 17 ans, quand il était matelot dans la royal navy. Depuis 30 ans, il ne rate pas un événement royal, annonçant les naissances et mariages avec ferveur. Il y a deux ans, Tony a vécu sa consécration : la reine s'est arrêtée devant lui quelques secondes. Il a échangé quelques mots avec Élisabeth II, récompense de plusieurs décennies au service bénévole de Sa Majesté.

