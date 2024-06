Royaume-Uni : quatre personnes arrêtées après une intrusion dans une propriété du Premier ministre

La police britannique a annoncé mardi 25 juin avoir arrêté quatre personnes qui s'étaient introduites dans une propriété du Premier ministre Rishi Sunak dans le nord de l'Angleterre, en pleine campagne électorale des législatives prévues le 4 juillet. "Nos agents étaient avec les quatre hommes dans la minute après qu'ils sont entrés" sur la propriété située sur la commune de Kirby Sigston, a-t-elle ajouté.

Les suspects, âgés de 20 à 52 ans et originaires de différentes villes du pays, "sont toujours en détention (...) et des investigations sont en cours", a encore précisé la police. Une vidéo postée sur X par le groupe Youth Demand – qui affirme militer pour un embargo sur les ventes d'armes à Israël et l'annulation des licences pétrolières et gazières accordées par le gouvernement conservateur depuis 2021 – montre un jeune homme entrer dans la propriété et déféquer dans un lac.

"Nous avons tellement de raisons de remercier les Tories [le parti du Premier ministre] : des écoles qui s'écroulent, des rivières polluées, la destruction du NHS [le service public de santé]", a ironisé le jeune homme en question, cité dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que le domicile de Rishi Sunak est pris pour cible. L'été dernier, des militants de Greenpeace l'avaient recouvert de draps "noir pétrole" pour protester contre la décision du gouvernement conservateur d'accorder de nouvelles licences pétrolières et gazières.