Royaume-Uni : plusieurs centaines de pièces d'or et d'argent datant du Moyen-Age déterrées par des chercheurs amateurs

Le butin a une valeur de plus de 170 000 euros.

La chasse au trésor en valait la peine. Des britanniques équipés de détecteurs de métaux ont fait une heureuse trouvaille, relate Metro (lien anglais) vendredi 19 avril. Dans un champs du Buckinghamshire, à l'ouest de Londres (Royaume-Uni), quatre chanceux ont en effet trouvé plus de 550 pièces en or et en argent datant du Moyen-Age. La valeur totale du butin est estimée à 150 000 livres, soit plus de 170 000 euros.

Le butin gardé en sécrité dans un musée

"Le butin est gardé en sécurité dans un musée et va être évaluer de manière indépendante", précise le site de Metro. Les pièces seront ensuite vendues et les gains seront partagés entre les quatre chanceux à l'origine de la trouvaille et le propriétaire du champs. "Cette trouvaille est la plus importante collection d'or et d'argent déterrée au Royaume-Uni depuis près d'une décennie", précise Metro.