Royaume-Uni : pénurie de routiers européens

Le Covid-19 et le Brexit ne font pas les affaires du Royaume-Uni qui connaît de grosses difficultés dans l’acheminement des marchandises. Cela a provoqué la fuite des routiers qui se font de plus en plus rares sur le territoire. 70% des routiers européens ont quitté le Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique refuse de délivrer des visas

Le gouvernement britannique n’arrange pas les choses en refusant de délivrer des visas aux conducteurs de poids lourd, comme l’explique David Zaccheo, manager de l’entreprise Alcaline UK LTD : "Les conducteurs de poids lourd ne sont pas considérés comme des travailleurs qualifiés donc le gouvernement ne nous permet pas de recruter de main-d’œuvre européenne". Petite éclaircie, certaines entreprises ont proposé d’augmenter le salaire de 10 % en cinq mois pour attirer plus de routiers, et cela commence à fonctionner. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le métier.