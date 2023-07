Royaume-Uni : Londres annonce des "centaines" de nouvelles licences gazières et pétrolières

Pour le Premier ministre britannique, l'exploitation de ces ressources fossiles britanniques doit aider le pays dans son cheminement vers la neutralité carbone.

Le gouvernement britannique a promis, lundi 31 juillet, la validation de "centaines" de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières en mer du Nord. Dans cette annonce présentée comme "meilleure pour le climat", le Premier ministre conservateur, Rishi Sunak, a assuré que le recours à ces ressources fossiles britanniques aiderait le pays dans son cheminement vers la neutralité carbone, promise pour 2050. Même à cet horizon, pétrole et gaz représenteront un quart de l'énergie du pays, a-t-il souligné.

L'extraction en mer du Nord est "meilleure pour notre sécurité énergétique", qui ne dépendra "plus de dictateurs étrangers", a vanté Rishi Sunak. Ces ressources domestiques nécessiteront "deux, trois, quatre fois" moins d'émissions de CO2 qu'en étant acheminées depuis l'autre côté du globe, a-t-il affirmé aux télévisions britanniques.

Les nouvelles licences doivent être délivrées à partir de cet automne. Ces derniers mois, les politiques vertes semblent vaciller au Royaume-Uni, alors que les foyers sont durement éprouvés par l'inflation.

Critiques des associations écologistes

Accusant le chef du gouvernement de tenter de "polariser le débat climatique et marquer des points politiques bon marché", Greenpeace a réfuté l'argumentaire de l'exécutif. "Les carburants fossiles ne sont pas nationalisés au Royaume-Uni", ils appartiennent aux entreprises qui les extraient "et seront vendues au plus offrant sur les marchés internationaux", a estimé l'ONG.

De son côté, Just Stop Oil a déclaré que "juillet a été le mois le plus chaud qu'on ait jamais connu à cause de la combustion d'énergies fossiles". Pour l'organisation écologiste, Rishi Sunak "sait" que ces nouveaux projets "vont imposer des souffrances inimaginables et détruire vie et moyens de subsistance de milliards de gens", "pousser le monde vers des points de bascule irréversibles".