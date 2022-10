Royaume-Uni : Liz Truss peut-elle tenir ?

Ce ne sont plus seulement des bruits de couloir. Des députés conservateurs du parti de Liz Truss appellent ouvertement à sa démission. Ils estiment que depuis six semaines, elle met l’économie britannique en danger. La Première ministre britannique peut-elle tenir ? Liz Truss s’accroche pour l’heure à son siège : elle vient d’opérer un virage politique en limogeant son ministre des Finances, son plus proche allié, qui défendait toutes les baisses d’impôts qu’elle avait annoncées pendant sa campagne.

Jeremy Hunt, nouveau ministre de l’Echiquier

À la place, elle a nommé un partisan de l’austérité budgétaire, Jeremy Hunt, pour faire tout le contraire de son programme. Beaucoup de conservateurs pensent maintenant que si Liz Truss reste au pouvoir jusqu’aux prochaines élections dans deux ans, alors le parti va dans le mur, précise le journaliste de France Télévisions, Ambroise Bouleis.