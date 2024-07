Royaume-Uni : les restes humains retrouvés dans des valises à Bristol identifiés, l'une des victimes était originaire de France

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la police avait découvert deux valises contenant des restes humains sur le célèbre pont de Clifton à Bristol. Un suspect, de nationalité colombienne, a été interpellé et inculpé pour double meurtre lundi matin.

La police de Londres a annoncé, lundi 15 juillet, avoir identifié deux personnes correspondant aux restes humains retrouvés la semaine dernière dans des valises sur un pont de Bristol (sud-ouest de l'Angleterre). Un suspect, de nationalité colombienne, a été interpellé durant le week-end et inculpé pour double meurtre lundi matin, d'après la même source.

Les victimes sont deux hommes, Paul Longworth, 71 ans et Albert Alfonso, 62 ans, ce dernier étant originaire de France mais naturalisé britannique, a fait savoir la police londonienne dans un communiqué. "Albert et Paul avaient par le passé été en couple et vivaient toujours ensemble dans un appartement" du quartier de Sheperd's Bush, dans l'ouest de Londres, a-t-elle ajouté.

Le caractère homophobe du crime en question

L'affaire a été initialement classée comme "crime de haine", conformément aux règles de procédures, mais les premiers éléments de l'enquête "ne laissent pas penser qu'il y a eu un mobile homophobe", a précisé un responsable de la police, cité dans le communiqué.

Selon les autorités, les deux victimes n'avaient pas de famille proche. Mais d'autres parents ont été identifiés et contactés. Les deux hommes avaient hébergé et connaissaient Yostin Andres Mosquera, l'homme de nationalité colombienne de 24 ans arrêté samedi et inculpé lundi matin de double meurtre.