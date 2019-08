‌Royaume-Uni : les publicités sexistes interdites

Une publicité où l'on voit des astronautes ambitieux, un athlète téméraire, mais une mère de famille inactive, est interdite à la télévision britannique. Dans un autre spot publicitaire, pour faire la promotion de fromage, deux jeunes papas sont inattentifs et oublient leur bébé. Là aussi, la publicité est interdite à la télévision outre-Manche. Ces deux publicités ont en effet été jugées sexistes par les autorités de régulation du Royaume-Uni.

Tous les Britanniques ne sont pas d'accord

"De plus en plus de garçons et de filles grandissent avec une pression sociale et à cause de certaines publicités, se prédestinent à certains métiers en fonction de leur sexe", affirme Lydia Marshall, de l'autorité des standards de la publicité. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les débats au Royaume-Uni. Nous avons montré ces publicités à des Britanniques. Tous ne sont pas favorables à leur interdiction.

