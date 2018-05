Royaume-Uni : les premières photos du prince Louis

Les premières photos du prince Louis ont été dévoilées ce dimanche 6 mai par le palais de Kensington (Londres, Royaume-Uni). "Deux clichés du petit prince Louis, âgé d'à peine deux semaines. Sur la première photo, on voit ce petit prince, cinquième dans l'ordre de succession au trône, tout de blanc vêtu. Je vous laisse juge pour savoir s'il ressemble plutôt au papa ou à la maman, à Kate ou à William", commente le journaliste Loïc de La Mornais en direct de la capitale britannique.

Des clichés pris par Kate

La deuxième photo a fait craquer de nombreux Britanniques. "C'est celle où l'on voit le petit prince Louis embrassé par sa grande soeur, la petite princesse Charlotte âgée de deux ans. Il faut noter que c'est Kate elle-même qui a pris ces photos et pas un photographe officiel. Les photographes officiels, eux, attendent le grand évènement dans quinze jours : le mariage de Harry et Meghan. Ils espèrent que toute la famille sera réunie au grand complet, Kate et William et leurs trois enfants", conclut le journaliste.

