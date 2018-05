Royaume-Uni : les premières photos de "royal baby" ont été dévoilées

Voilà deux clichés qui ne manqueront pas de ravir les Britanniques. Dimanche, le palais de Kensington a dévoilé les deux premières photos du prince Louis Arthur Charles, le nouveau-né du prince William et de Kate Middleton. Deux clichés réalisés par la duchesse de Cambridge elle-même. "Sur le premier, on voit le petit prince Louis, tout juste âgé de deux semaines, tout de blanc vêtu", explique Loïc de la Mornais depuis Londres. Il est encore tôt pour affirmer avec certitude à qui, de son père, ou de sa mère, il ressemble.

La famille au complet le 19 mai ?

Mais selon le journaliste, c'est "la deuxième photo (qui) a fait totalement craquer les Britanniques. On y voit la petite princesse Charlotte, la grande soeur, faire un bisou à son petit frère", sous l'objectif de Kate Middleton et non des photographes officiels de la famille royale. Des photographes qui, eux, pourront s'en donner à coeur joie, indique le journaliste, dans deux semaines, lors du mariage très attendu du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle le 19 mai. "Ils espèrent avoir ce jour-là toute la famille réunie au grand complet, c'est-à-dire Kate et William et leurs trois enfants".

