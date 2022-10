Royaume-Uni : les militantes écologistes qui ont aspergé de soupe les "Tournesols" de Van Gogh plaident non coupable avant leur procès

Trois militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil, dont les deux qui avaient jeté vendredi 14 octobre de la soupe à la tomate sur le chef d'oeuvre de Van Gogh Les Tournesols à la National Gallery ont comparu samedi devant un tribunal de Londres (Royaume-Uni).

Anna Holland, une jeune femme de 20 ans originaire de Newcastle, et Phoebe Plummer, 21 ans, originaire du sud de la capitale, sont accusées de dégradations pour un montant inférieur à 5 000 livres, le tableau n'ayant pas été endommagé car protégé par une vitre. Elles ont plaidé non coupable.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU