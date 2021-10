Royaume-Uni : les Britanniques sous le choc après le meurtre d’un député conservateur

Le visage de David Amess s’affiche en Une de tous les journaux britanniques, samedi 16 octobre. La veille, le député britannique de l’Essex a été poignardé à plusieurs reprises alors qu’il tenait une permanence parlementaire dans une église méthodiste de sa circonscription. Un passant a filmé la panique qui a suivi l’attaque. Malgré l’intervention des secours, le député a succombé à ses blessures sur place. Les habitants de Leigh-on-Sea (Royaume-Uni), où le drame a eu lieu, sont sous le choc.

La piste de l’attaque terroriste confirmée

Les drapeaux ont été mis en berne partout dans le pays, y compris au 10, Downing Street, où réside le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Ce dernier est venu dans la circonscription de David Amess, samedi matin, pour lui rendre hommage, accompagné du leader de l’opposition travailliste, Keir Starmer. "Nous sommes tous très choqués et tristes. Il était l’un des politiciens les plus gentils et les plus attentionnés que je connaisse", a déclaré Boris Johnson à la télévision. L’assaillant présumé, un Britannique de 25 ans, a été arrêté et placé en garde à vue. La police a confirmé la piste d’une attaque terroriste.