Royaume-Uni : les bookmakers parient que le royal baby sera une fille

Le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry est attendu de façon imminente, mais les lecteurs des pages people risquent d'être déçus, car les parents souhaitent rester discrets. "Ils sont tellement discrets que tout le monde se demande si le bébé royal n'est pas déjà né", précise Arnaud Comte, en direct de Londres (Royaume-Uni). "Harry et Meghan ont toujours été clairs, ils veulent profiter (...) dans l'intimité de ce grand bonheur et ils pourraient annoncer la naissance a posteriori", poursuit-il. Une décision qui alimente de nombreuses rumeurs et qui va priver les Anglais des scènes de sortie de la maternité, contrairement à Kate et William. "Les médias croient savoir notamment que Meghan accouchera d'ailleurs à domicile".

Une fille qui s'appellera Diana ?

"L'effervescence évidemment est présente, y compris chez les bookmakers puisque, eux, continuent à parier. Pour eux, ce sera une fille, elle s'appellera Diana en hommage à la princesse Diana et elle sera rousse comme son père. Précisons quand même que dans ce genre de pronostics, les bookmakers se trompent toujours", conclut le journaliste.

