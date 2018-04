Royaume-Uni : le troisième enfant de Kate et William est un garçon

L'image s'est fait attendre pendant des heures. Dans l'après-midi de ce lundi 23 avril, le bébé royal a montré le bout de son nez, porté par ses parents. Kate et William ont brièvement présenté leur fils au public et aux caméras du monde entier. La duchesse de Cambridge affiche un large sourire. Elle a accouché sept heures plus tôt, mais, comme la majorité des femmes au Royaume-Uni, elle ne passera pas une seule nuit à l'hôpital et rentrera chez elle.

"Trois fois plus de problèmes qu'avant !"

Comme pour les deux naissances précédentes, le couple quitte les lieux, le prince William porte lui-même le siège enfant et conduira lui-même la voiture. Avant de partir, il lance au public cette petite phrase : "Nous sommes très heureux, merci ! Nous allons juste avoir trois fois plus de problèmes qu'avant !". Désormais, le couple a trois enfants. George et Charlotte sont venus saluer leur petit frère dans l'après-midi. Autre temps fort de la monarchie britannique, le prince Harry se marie dans tout juste quatre semaines.

