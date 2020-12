Royaume-Uni : le spot publicitaire du \"Père Noël malade\" fait polémique

Au Royaume-Uni, un spot publicitaire montre un vieil homme dans un état critique à l'hôpital, souffrant du Covid. Dans ce scénario, le personnel ne le sait pas, mais ce patient est en réalité le Père Noël. Ce spot fait partie d'une campagne pour une levée de fonds du système de santé publique. Il a été violemment attaqué sur les réseaux sociaux, car il touche à la figure du Père Noël. "L'accueil est pour le moins mitigé, mais l'objectif et clair, et louable, de cette campagne publicitaire, c'est de venir en aide au système de santé publique en Grande-Bretagne, auquel les gens sont vraiment attachés et qui est soumis à rude épreuve", rapporte Marc De Chalvron, en direct de Londres.



Soutenir les soignants

"Je pense que le Père Noël est magique et ne devrait pas être montré malade, c'est la dernière croyance des enfants dans cette année triste", explique une passante. À la fin de la vidéo, une infirmière reçoit un cadeau et comprend alors que son patient était le Père Noël. Les organisateurs de la campagne se sont défendus dans un communique de presse indiquant : "nous avons créé notre campagne de Noël pour souligner l'engagement continu du personnel soignant (...) notre publicité n'a pas pour cible les enfants".

