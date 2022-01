Royaume-Uni : le salaire minimum augmente

Depuis 2015 au Royaume-Uni, la situation évolue : au fil des Premiers ministres successifs, le salaire minimum n’a cessé d’augmenter. Lundi 17 janvier, en France, le Smic horaire s’élève à 10,57 euros bruts, alors qu’au Royaume-Uni, à partir d’avril 2022, il sera de 11,30 euros. Le revenu minimum anglais a augmenté d’un tiers en cinq ans. Pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, Roberto Scalzo, propriétaire du restaurant Sicily à Londres, est d’accord avec cette hausse sur le principe, "mais ce n’est pas le moment". Il souhaite que cela soit retardé afin d’aider les entreprises à se remettre de la pandémie de Covid-19.



Le coût de la vie en hausse

Côté salariés, on observe que le coût de la vie augmente et que ces revalorisations ne compenseront pas l’inflation. De plus, certaines aides sociales ont été réduites par le gouvernement. "Ce qu’ils nous donnent d’un côté, ils nous le reprennent de l’autre. Mais c’est bien quand même, cette augmentation", estime Fatima Buglione, salariée du restaurant Sicily. Cette revalorisation n’augmente pas le taux de chômage, qui s’élève toujours à 4,2%. C’est toujours le plein emploi au Royaume-Uni.