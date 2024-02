Royaume-Uni : le roi Charles III est atteint d’un cancer

À 75 ans, le monarque britannique souffre d’une "forme de cancer", a annoncé lundi 5 février Buckingham Palace. Cette annonce intervient quelques jours après sa sortie de l’hôpital pour une opération de la prostate.

Coup de tonnerre au Royaume-Uni. Le roi Charles III est atteint d’une "forme de cancer", a indiqué lundi 5 février Buckingham Palace. Cette pathologie a été découverte lors d’une opération "bénigne" de la prostate réalisée fin janvier, à l’issue de laquelle le monarque était apparu tout sourire devant les caméras. À l’annonce de la nouvelle, les travaux de la Chambre des Communes ont été interrompus.

Charles III a entamé son traitement

Moins d’un an et demi après son accession au trône, la santé du souverain suscite l’inquiétude des Britanniques. "Je me sens assez mal pour lui, il a attendu tant d’années pour être roi", déplore une femme à Londres. Selon le communiqué dévoilé par Buckingham Palace, Charles III a commencé son "traitement". Il est également indiqué que le roi "se réjouit de reprendre ses fonctions dès que possible". L’un de ses fils, le prince Harry, débarquera de la Californie (États-Unis) pour lui rendre visite "dans les prochains jours".