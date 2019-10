Royaume-Uni : le prince Harry en guerre contre les paparazzi

Le sujet a même détrôné le Brexit à la Une de la presse britannique : le prince Harry déclare la guerre aux tabloïds titrent plusieurs quotidiens. Après une tournée de dix jours en Afrique en compagnie de son épouse Meghan et de leur fils Archie, le prince Harry entend bien obtenir justice. Il a déposé plusieurs plaintes ces derniers jours contre l'éditeur du Sun ou encore du Dalily Mirror : des tabloïds qu'il accuse de harceler sa femme depuis leur mariage, il y a 16 mois.

"Ma plus grande peur est que l'histoire se répète"

Le prince Harry a fait publier un communiqué. "Ma plus grande peur est que l'histoire se répète (...) J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes." 22 ans après la mort de sa mère Diana, le prince Harry, qui avait 12 ans à l'époque, fait un parallèle et estime que sa femme est à son tour victime d'un acharnement. Il reproche à la presse populaire de s'être immiscée dans leur vie privée, en publiant en février dernier une lettre de Meghan Markle adressée à son père, avec lequel elle entretient une relation conflictuelle.

