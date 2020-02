Royaume-Uni : le Premier ministre Boris Johnson et Carrie Symonds attendent leur premier enfant et vont se marier

Le leader conservateur deviendrait ainsi le premier Premier ministre britannique à se marier lors de son passage au 10, Downing Street depuis 250 ans.

Un bébé au 10 Downing Street. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et sa compagne Carrie Symonds attendent leur premier enfant, a rapporté samedi 29 février la presse britannique. Boris Johnson, 55 ans, et Carrye Symonds, 31 ans, se sont également fiancés, en vue de leur mariage. Le leader conservateur deviendrait ainsi le premier Premier ministre britannique à se marier lors de son passage au 10, Downing Street depuis 250 ans, selon le quotidien The Telegraph.

Le bébé de Boris Johnson et Carrye Symonds devrait naître au début de l'été, selon une déclaration du couple. Ce n'est pas le premier bébé à naître au 10 Downing Street : David Cameron avait été père d'une petite Florence en 2010 et Tony Blair avait eu son fils Léo pendant son mandat, en 2000, rappelle la presse britannique.