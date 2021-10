Royaume-Uni : le Parlement britannique a observé une minute de silence en mémoire du député David Amess, poignardé à mort

Debout, émus et en rangs serrés. Les députés britanniques ont observé une minute de silence, lundi 18 octobre, en hommage à l'un des leurs, David Amess, poignardé à mort pendant une permanence parlementaire il y a trois jours. Son décès "est un terrible et triste moment dans notre histoire, une attaque contre notre démocratie et une horrible tragédie", a dénoncé la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, à la reprise de la session parlementaire.



David Amess, père de cinq enfants, a été tué à coups de couteau, vendredi, alors qu'il s'entretenait avec ses administrés dans une église méthodiste à Leigh-on-Sea, à environ 60 kilomètres à l'est de Londres. Un suspect de 25 ans, un Britannique ayant brièvement suivi un programme de déradicalisation, selon les médias nationaux, a été arrêté sur place et placé en détention en vertu de la loi sur le terrorisme.

Members of Parliament hold a minute’s silence in the House of Commons to remember Conservative MP Sir David Amess who died on Friday. pic.twitter.com/8nIEZTrQlg