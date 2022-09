Royaume-Uni : le ou la futur Premier ministre bientôt connu

A.Bouleis et L.Soudre

Il se pourrait bien qu'une troisième femme pousse la porte du 10 Downing Street dès mardi 6 septembre. Après Margaret Thatcher et Theresa May, Liz Truss caracole en tête des sondages devant son adversaire pour l'investiture Rishi Sunak. Les militants conservateurs avaient jusqu'à 18 h, vendredi 2 septembre, pour se prononcer. Celle qui est au gouvernement depuis 10 ans et actuellement ministre des affaires étrangères fait figure de grande favorite.



Les résultats connus lundi

Issue du centre-gauche avant de rejoindre les conservateurs, elle propose pourtant de baisser les impôts et les aides sociales. "Je veux un pays où les gens qui travaillent dur, créent leurs propres entreprises, vont travailler sont récompensés", martèle-t-elle en invoquant la figure de Margaret Thatcher. Rishi Sunak, plutôt nouveau en politique et l'un des premiers à avoir lâché Boris Johnson, a dit ne pas souhaiter de telles mesures pendant la crise. "Quelque soit le résultat, la ou le Premier ministre héritera d'un parti conservateur divisé mais aussi d'une crise économique qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines, alors que Boris Johnson, encore premier ministre est devenu invisible", analyse Ambroise Bouleis, journaliste pour France Télévisions Londres. Les résultats seront dévoilés lundi pour une prise de fonction mardi.