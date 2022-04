Royaume-Uni : le ministre des Finances et sa femme de nouveau critiqués sur leurs arrangements fiscaux

Les critiques et les interrogations se multiplient à l'encontre du ministre des Finances britannique et de sa femme, Rishi Sunak et Akshata Murty, pour leurs arrangements fiscaux. L'opposition souligne les enjeux "éthiques" qu'ils posent, au moment où les ménages britanniques croulent sous l'inflation et de nombreuses hausses d'impôts.

Les révélations en cascade sur les millions économisés en impôts par Akshata Murty, puis celles concernant la "green card" américaine que Rishi Sunak possédait jusqu'à l'année dernière, ont mis à mal la réputation du ministre.

"A une période où le chancelier demande aux gens de payer tellement plus de taxes (...) bien sûr que le public s'attend à ce que la famille du ministre soit affectée de la même manière que les autres", a pointé sur la BBC la députée travailliste Yvette Cooper, dimanche 10 avril.

Série de révélations

Akshata Murty, richissime épouse indienne de Rishi Sunak, bénéficie du statut de "non domiciliée" au Royaume-Uni, quand bien même elle vit à Londres. Cela lui permet de ne pas payer d'impôts sur ses revenus étrangers au fisc britannique. Après les critiques, elle a annoncé renoncer à cet avantage vendredi.

Le ministre des Finances est également critiqué pour son manque de transparence, après avoir admis qu'il avait possédé jusqu'à l'année dernière une "green card" américaine lui octroyant le statut de résident permanent aux Etats-Unis. Son nom apparaît aussi dans des trusts aux Iles Vierges britanniques et aux Iles Caïmans, deux paradis fiscaux, selon le journal The Independent.