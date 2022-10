Royaume-Uni : le ministre britannique des Finances est démis de ses fonctions

Cet ultralibéral de 47 ans fait les frais d'un "plan de croissance" massif et mal financé, qui a semé la panique sur les marchés.

Il a fait un passage éclair au Trésor britannique. Le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng a été démis de ses fonctions en pleine crise économique et politique, a-t-il annoncé dans une lettre publiée sur Twitter, vendredi 14 octobre, confirmant l'information de médias britanniques. En fin de matinée, Kwasi Kwarteng s'était rendu à Downing Street, après être rentré plus tôt que prévu de Washington où il participait aux réunions annuelles du FMI (Fonds monétaire international) et de la Banque mondiale.

"Vous m'avez demandé de démissionner en tant que Chancelier" de l'Echiquier, "j'ai accepté", écrit-il dans cette lettre à la cheffe du gouvernement.

Jeudi, il s'était encore dit persuadé qu'il resterait à son poste. Cet ultralibéral de 47 ans fait les frais d'un "plan de croissance" massif et mal financé qui a semé la panique sur les marchés. Il était arrivé début septembre avec la lourde tâche de sortir le Royaume-Uni d'une grave crise du coût de la vie sans faire plonger les finances publiques. Une pression énorme sur les épaules de cet apôtre d'impôts faibles et de l'économie de marché.

Un ami de longue date de Liz Truss

Son plan budgétaire fait de baisses d'impôts et d'aides énergétiques a fait plonger fin septembre la livre sterling à son plus bas historique et fait flamber les taux d'emprunt de l'Etat britannique. Les marchés s'étaient quelque peu repris après des interventions successives de la Banque d'Angleterre, mais restaient très nerveux.

Kwasi Kwarteng est pourtant un ami de longue date de la Première ministre Liz Truss. Tous deux sont voisins à Greenwich, au sud-est de Londres. Et ils partagent la même vision de l'économie. L'ex-ministre des Finances avait cosigné en 2012, avec d'autres conservateurs, dont Liz Truss, le livre Britannia Unchained. Il prônait notamment un Etat au périmètre réduit et qualifiait les travailleurs britanniques de "pires fainéants du monde".

Sur la sellette après seulement 38 jours au pouvoir et cette démission précipitée, Liz Truss tiendra une conférence de presse vendredi après-midi.