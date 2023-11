Royaume-Uni : le gouvernement annonce des baisses d'impôts et une revalorisation du salaire minimum

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi 22 novembre des baisses d’impôt dans son budget d’automne, une façon de relancer l’économie et de gagner des voix. L’inflation a nettement baissé en un an, elle a été divisée par deux. Grâce à cette conjoncture qui s'améliore, l'État dispose d'une réserve de 31 milliards d'euros, qu'il utilise donc aussitôt.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt veut avant tout relancer l’économie. "Si nous voulons que les gens se lèvent tôt le matin, si nous voulons qu'ils travaillent la nuit, si nous voulons une économie où les gens acceptent un effort supplémentaire et travaillent dur, nous devons reconnaître que leur travail acharné profite à nous tous. Alors je réduis le taux des cotisations sociales des salariés", a-t-il expliqué.

Chancellor cuts National Insurance by two percentage points, from 12% to 10%.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ICeA2Wcpsj — Sky News (@SkyNews) November 22, 2023

Ce taux passe donc de 12 à 10 %. Pour un salaire annuel moyen de 40 000 euros, cela représente une économie de plus de 500 euros sur l’année, et cela va entrer en vigueur dès le mois de janvier. Les allocations des plus vulnérables vont être améliorées, tout comme le salaire minimum. Un allègement fiscal est également pérennisé pour les entreprises qui investissent. Le gouvernement affirme que les mesures déjà prises fonctionnent et ces dernières annonces vont encore plus loin, avec pour objectif d’améliorer la croissance, de créer de la richesse et de l’emploi.

L'idée est aussi de séduire un électorat perdu en quatre années de pouvoir et qu’il faut reconquérir avant les élections de 2024.