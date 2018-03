Royaume-Uni : le Crufts, plus grand salon canin du monde

Il y en a pour tous les goûts. À Birmingham, au Royaume-Uni, vient de se tenir le Crufts, plus grand salon canin au monde. Plus de 25 000 chiens, de toutes les races ou presque ont participé à des épreuves sportives, des concours de dressage ou de beauté. Depuis 127 ans, ce mondial du chien réunit les spécimens les plus fascinants et les maîtres les plus attentionnés. Les chiens sont traités comme des athlètes. Tout doit être parfait le jour J.

Le paradis des passionnés

Pour les 160 000 spectateurs venus du monde entier pour assister à l'événement exceptionnel, tout rappelle cette passion commune. Oreillers, cannes, vêtements : des milliers de produits dérivés en tout genre sont là pour satisfaire les maîtres. Le salon présente également les dernières innovations, comme par exemple une cage homologuée "crash test 5 étoiles".

Le JT

Les autres sujets du JT