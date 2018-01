Royaume-Uni : un élu veut débarrasser Windsor des sans-abri avant le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

La ville de Windsor (Royaume-Uni) se prépare à accueillir le mariage du prince Harry et de sa fiancée américaine, Meghan Markle, le 19 mai 2018. A quatre mois et demi de l'événement, le chef de la circonscription, le conservateur Simon Dudley, veut faire place nette et pointe du doigt les SDF de la commune. "Il est de plus en plus inquiétant de voir les quantités de sacs et de déchets que ces mendiants accumulent sur nos trottoirs", s'est-il ému, dans un courrier adressé au chef de la police locale.

"Je n'ai pas choisi d'être ici", répond une SDF

Simon Dudley évoque notamment une "mendicité agressive" , craignant que la situation fasse "apparaître une belle ville sous un jour peu favorable" alors que "l'intérêt touristique des lieux va se multiplier à l'approche du mariage royal en mai". Il se montre d'autant moins clément qu'il estime que les SDF ont fait le "choix" de vivre dans la rue. Mais cette accusation est récusée par Stéphanie, à la rue depuis deux ans à la suite d'une maladie mentale. "Je n'ai pas choisi d'être ici, les gens me donnent ce qu'ils veulent bien me donner", confie-t-elle à l'AFP.

Les propos du chef de la circonscription de Windsor ont suscité la réprobation jusqu'au sommet du gouvernement. Murphy James, responsable d'une association locale d'aide aux sans-abri, rappelle d'aillleurs que le prince William, son frère cadet Harry et la future mariée sont eux-mêmes engagés de longue date dans la défense des sans-abri. "Je suis sûr qu'ils sont scandalisés par ces commentaires, comme moi-même et de nombreux habitants de Windsor." Il déplore notamment l'absence d'abris d'urgence dans la ville et l'insalubrité des logements proposés par la municipalité, souvent "infestés de rats".

La police locale renvoie le maire à ses responsabilités

Le chef de la police locale, Anthony Stansfeld, prépare sa réponse. Mais il a d'ores et déjà noté dans un communiqué que "ces questions n'ont pas été soulevées" au conseil municipal d'octobre. En décembre, la police de Windsor avait renvoyé à ses responsabilités Simon Dudley, qui se plaignait déjà sur Twitter d'une "épidémie" de SDF dans sa ville. "Nous devons protéger les personnes les plus vulnérables de notre société en travaillant ensemble", avait-elle rétorqué sur le réseau social, tout en soulignant que "le logement relève de la responsabilité du conseil".

Sadly there is an epidemic of rough sleeping and vagrancy in #Windsor @RBWM. I will be writing to @StansfeldPCC copying @TVP_Chief @Bhupinderrai70 at @ThamesVP @TVP_Windsor asking for them to focus on dealing with this before the #RoyalWedding — Simon Dudley (@MrSimonDudley) 27 décembre 2017

Selon le cabinet Brand Finance, la cérémonie devrait attirer des centaines de milliers de touristes dans cette ville de quelque 30 000 habitants, située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Les retombées pour l'économie britannique sont estimées à 500 millions de livres (environ 564 millions d'euros).

La famille royale assure qu'elle prendra en charge tous les frais du mariage. Meghan Markle, elle, a prévu de prendre la nationalité britannique, un processus pouvant prendre plusieurs années.