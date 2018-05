Royaume-Uni : la Temperate House rouvre au public

Après cinq ans de travaux, la Temperate House vient de rouvrir au public à Richmond (Royaume-Uni). Il s'agit de la plus grande serre victorienne au monde. "Je pense que c'est un endroit très important pour tout le monde. C'est un monument historique pour la Grande-Bretagne. Mais cela fait aussi partie de notre patrimoine mondial", commente Scott Taylor, le responsable des lieux.



"Éduquer sur la rareté et l'importance du monde végétal"

On trouve 1 500 espèces végétales à la Temperate House, parmi lesquelles une flore rare et menacée des climats tempérés. "On a des plantes, ici, qui sont très rares dans le monde naturel. Certaines plantes sont vraiment en voie de disparition. On a envie que les gens viennent pour admirer les plantes. C'est pour se distraire, mais aussi pour les éduquer sur la rareté et l'importance du monde végétal", poursuit le responsable de la Temperate House. Cette structure de verre et de fer forgé blanc avait ouvert au public en 1863.