Mardi 10 mai, au Royaume-Uni, la reine Elizabeth II ne lira pas le discours du Trône devant le Parlement. Depuis Londres (Royaume-Uni), le journaliste Matthieu Boisseau revient sur les raisons de cette absence : "De manière assez inhabituelle, le palais de Buckingham s'est montré assez transparent en donnant des détails sur les raisons de cette absence : 'Sa majesté continue de faire face à des problèmes ponctuels de mobilité'".



Des apparitions de plus en plus rares

"Elle se fait remplacer dans la lecture de ce discours au Parlement par son fils, le prince Charles. C'est d'ordinaire un événement important du point de vue des institutions ici, au Royaume-Uni, cette ouverture de la session parlementaire. C'est la première fois depuis 59 ans qu'Elizabeth II doit y renoncer. Les deux fois précédentes, c'était pour des heureux événements puisqu'elle était enceinte, en 1959 et en 1963. Aujourd'hui, les apparitions d'Elizabeth II, âgée de 96 ans, sont de plus en plus rares depuis son hospitalisation en octobre dernier", conclut le journaliste.