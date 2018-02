Royaume-Uni : l'explosion d'un immeuble à Leicester fait au moins quatre blessés, "aucune indication d'un lien avec le terrorisme" selon la police

Les quatre blessés se trouvent dans un état "critique", selon le service des hôpitaux de la ville.

Au moins quatre personnes ont été blessées, dimanche 25 février, dans l'explosion d'un immeuble à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, peu après 20h (heure française). Elles se trouvent dans un "état critique", indique le compte Twitter des hôpitaux de la ville. La police locale explique intervenir sur un incendie après des témoignages faisant état d'une explosion.

Dans un communiqué, elle affirme qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de celle-ci, mais qu'"à ce stade, il n'y a aucune indication d'un lien avec le terrorisme". La police de Leicester demande "aux médias et au public de ne pas spéculer sur les circonstances de cet incident".

Hinckley Road, la rue où s'est produit l'incendie, a été coupée, et les logements et commerces proches de l'immeuble ont été évacués, indique la police. Des vidéos de la BBC montrent l'ampleur des dégâts sur place et la violence de l'incendie.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk — BBC East Midlands (@bbcemt) 25 février 2018