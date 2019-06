Royaume-Uni : l'ancien chanteur d'Oasis Liam Gallagher veut devenir Premier ministre

Un candidat inattendu. L'ancien chanteur du groupe Oasis, Liam Gallagher, s'est déclaré candidat pour prendre la place de Theresa May au poste de Premier ministre britannique, mardi 18 juin. "Je m'appelle Liam Gallagher, j'ai quatre beaux enfants, au fil des années, je me suis essayé à la drogue, j’ai eu de nombreux numéros 1. Maintenant, envoyez-moi les clés du numéro 10 [Downing Street, la résidence du Premier ministre à Londres] et je vais m'occuper de ce bazar. Pourquoi moi ? Pourquoi pas", a-t-il écrit sur Twitter.

