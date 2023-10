Royaume-Uni : l'aéroport londonien de Luton suspend tous les vols en raison d'un important incendie

Le trafic aérien, interrompu à cause d'un incendie dans un parking à proximité d'un terminal, devrait reprendre mercredi à la mi-journée.

L'aéroport londonien de Luton a suspendu tous ses vols jusqu'à la mi-journée, mercredi 11 octobre, en raison d'un important incendie qui a provoqué l'effondrement partiel d'un de ses parkings et fait plusieurs blessés. "La sécurité de nos passagers et de notre personnel reste notre principale priorité", a précisé l'aéroport sur son site internet. Luton, situé à une quarantaine de kilomètres au nord du centre de Londres et desservi par plusieurs compagnies low-cost, a déconseillé aux passagers de se rendre sur place "car les accès restent très limités".

L'incendie a démarré vers 21 heures (heure locale) dans un parking construit récemment. Les images diffusées par les médias britanniques montrent un bâtiment de plusieurs étages en feu près d'un terminal. Les services ambulanciers locaux ont précisé sur la plateforme X (ex-Twitter) que cinq personnes, quatre pompiers et un employé de l'aéroport, avaient été admises à l'hôpital. Un autre blessé a été traité sur place, a précisé la même source.

Les pompiers ont expliqué travailler sur le site pour éteindre le feu et éviter sa propagation à d'autres bâtiments. "La structure du bâtiment a subi un important effondrement", a précisé le Bedfordshire Fire and Rescue Service sur X. L'aéroport de Luton a vu transiter 13 millions de passagers en 2022. Il est desservi notamment par les compagnies EasyJet, Ryanair et Wizz Air.